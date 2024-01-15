محمد فراج يغيب عن السباق الرمضاني.. لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه ضمن برنامج “et بالعربي”، أكد الفنان محمد فراج عدم مشاركته في موسم رمضان 2024 وذلك بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الجديد “كتالوغ” الذي يُعرض عبر منصة “نتفليكس” الرقمية.

وقال فراج: “مش موجود في رمضان، عندي مسلسل هبدأ أصوره اسمه “كتالوغ” يُعرض على نتفليكس”.

ويأتي غياب محمد فراج عن دراما رمضان في وقت يعيش فيه اليوم حالة من النشاط الفني، بعد أن حقق نجاحات كبيرة على مستوى السينما والدراما، حيث عُرض له أخيراً مسلسل “بطن الحوت” عبر منصة “شاهد vip”، وهو مكوّن من 15 حلقة، وبطولة: باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد، وضيوف الشرف: تامر حبيب، أمينة خليل وأحمد فهمي.

وفي السينما، كان “ڤوي! ڤوي! ڤوي!” آخر أعمال محمد فراج الفنية، وهو بطولة: نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف…، ومن إخراج عمر هلال، وتدور أحداثه حول شخصية “حسن”، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر ويحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين.