وليد الحلاني يحسم الجدل حول حمل شقيقته ماريتا.. هذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد جدل حمل الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني من زوجها كميل ابي خليل إلى التداول من جديد عبر منصّات التواصل الاجتماعي، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

وفي التفاصيل، سُئل الفنان الوليد الحلاني عن حقيقة حمل شقيقته ماريتا بعد انتشار صورٍ لها ببطن منتفخ، وحسم الجدل في تصريحٍ لـ ET بالعربي.

ونفى الوليد الحلاني شائعة حمل ماريتا قائلاً “حسب ما أنا بعرف، ماريتا مش حامل. أنا أكتر شي فرّحني لمّا ماريتا تزوّجت انو رح صير خالو لأني كتير بحبّ الأطفال والأطفال بيحبّوني”.

في سياقٍ منفصل، تحدّث الوليد الحلاني عن حياته العاطفية، نافياً أنّه يعيش قصة حبّ في الفترة الراهنة. وأكّد الوليد أنّه يصبّ كامل اهتمامه وتركيزه على فنّه وعائلته وصحّته، ولن يتحدّث عن أي علاقة عاطفيّة قبل أن تصبح جديّة.