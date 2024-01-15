هانى شنودة: قافلة السعادة هدفها إسعاد أهلنا من المسنين

ياسر رشاد - القاهرة - فى جو بهيج لإسعاد أهلنا من المسنين أحيا الموسيقار هانى شنودة حفلًا غنائيًا قدم خلاله أغنيات فرقة المصريين الشهيرة منها «ماشية السنيورة.. وما تحسبوش يابنات.. وبحلم معاك.. وبعشق البحر وزحمة» وكذلك مجموعة من شعبيات الريس «متقال» ولونجا.

وقد أعرب الفنان هانى شنودة عن سعادته بإسعاد دار الهنا للمسنين وسيواصل حفلاته لهم مقدمًا لهم أغنيات يحبونها ولا تقتصر على مجرد الحانه.

فقد قدم لهم فى هذا الحفل أغنية «أما براوة» وهى من ألحان الموجى، وكذلك شعبيات «متقال».

فى حين أكدت د. مؤمنة كامل أنها ستواصل إدخال السعادة على المسنين ودعمهم بكل الأشكال التى تكفل لهم الاستمتاع بالحياة ومن بين ذلك الاستمتاع بالغناء والموسيقى معربة عن إعجابها بصوتى «منى العطار».. و«سيف» اللذان غنيا مع الفنان هانى شنودة فى هذا الحفل الغنائى الإنسانى الرائع.