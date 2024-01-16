عمرو سعد يفوز بجائزة "كابري" الإيطالية عن فيلم "المعزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تسلم الفنان أحمد سعد جائزة "كابري" للبحر الأبيض المتوسط عن فيلمه "The Goat" وذلك خلال الدورة الـ 28 لمهرجان كابري هوليوود السينمائي يوم الجمعة 29 ديسمبر الماضي.

وكرم "سعد" بالجائزة عن دوره بفيلم "المعزة" للمخرجة والكاتبة الإيطالية إيلاريا بوريللي عقب العرض الخاص للفيلم ونشر الموقع الرسمي صور من التكريم مع المنتج الأمريكي روبرت موريسكو.

وعرض الفيلم مؤخرًا بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة التي أقيمت بشهر ديسمبر الماضي وحاز الفيلم على إشادات من قبل الجمهور والنقاد وصناع الأفلام المشاركة بالفعاليات.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز بها ممثل مصري بجائزة "كابري" الإيطالية، إذ حصل الفنان المصري العالمي الراحل عمر الشريف عام 2003 ولكن في قسم آخر وهي "جائزة كابري الأسطورة" ضمن عدد من النجوم العالميين أبرزهم المخرج والممثل الإيطالي جيانكارلو جيانيني،

يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الغربان".