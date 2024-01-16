بالفيديو: كادي الجريسي تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي كادي الجريسي، سبب عدم زواجها، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وقالت الجريسي، إن سبب عدم زواجها هو وصية والدها لها قبل وفاته، حيث قال لها: “لا تتزوجين”.

وأوضحت الجريسي، أنها كانت تفكر في أمور أخرى غير الزواج في سن الزواج، حيث كانت تفكر في أمور المنزل وفواتير الكهرباء والمياه.

وكانت الجريسي، قد أوضحت في وقت سابق، أن أصعب شيء مرّت به هو أن البنات في عمرها يفكرون في شراء شنطة جديدة أو عباية، بينما كانت هي تفكر في البيت وفواتير الكهرباء والمياه.