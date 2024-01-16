الصحافة ترصد بوراك دينيز مع ممثلة في فندق

ميرنا وليد - بيروت - رغم نفي النجم التركي بوراك دينيز خبر علاقته مع الممثلة بستيمسو أوزديمير، رصدتهما الصحافة التركية مع بعضهما وهما يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في أحد الفنادق.



على صعيد آخر كان قد شارك بوراك دينيز صورة له خلال قضائه بعض الوقت في إحدى الدول الأوروبية. وخلال جولته السياحية زار إحدى الكنائس الضخمة والمعروفة، والتقط بعض الصور له خلال تواجده هناك، وشارك صورة ظهر فيها وهو واضعاً "رجل فوق رجل"، ما يعتبر تصرفاً غير مقبولاً في الكنيسة، لأنه لا يجب الجلوس فيها بهذه الطريقة وأمام المذبح.