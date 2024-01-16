أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها الـ 45

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها الـ 45 الذي يوافق اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.

ونشر العوضي، صورته مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام،وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

ويعرض حاليا لـ أحمد العوضي بدور العرض السينمائي فيلم "الإسكندراني" الذي يخوض بطولته.

"الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.