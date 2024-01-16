نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى.. وهذه تطورات أزمته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المخرج الشاب محمد بيومي فؤاد نقل والده الفنان بيومي فؤاد إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، وكشف في مقطع فيديو عن خضوع بيومي ونجله للعلاج بالتنفس الصناعي، ولم يتم الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي استدعت نقل الإثنين إلى المستشفى.

ونشر محمد نجل بيومى فؤاد مقطع فيديو لوالده عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، وظهر الفنان ونجله داخل غرفة الطوارىء في إحدى المستشفيات وكل واحد منهما يضع جهازًا للتنفس الإصطناعي على وجهه.

يذكر أن بيومي فؤاد شارك مؤخراً في بطولة 4 أفلام تم طرحها منذ مطلع العام الجديد 2024، كما شارك بنفس الوقت ببطولة عدة مسرحيات ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض كان آخرها مسرحية “الصندوق الأحمر” من بطولة النجمة ليلى علوي وبمشاركة ميمي جمال وياسمين رئيس ومروة عبد المنعم.

ومن ضمن الأفلام الجديدة يشارك بيومي فؤاد في بطولة أفلام “أنا وابن خالتي” و”الحريفة” و”الإسكندراني”، بالإضافة إلى فيلم “كارت شحن” الذي يعرض منذ نهاية العام الماضي، وكان من المقرر عودة بيومي إلى القاهرة لاستكمال تصوير مشاهده في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2024.