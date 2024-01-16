جيسون موموا يوضح.. هل أصبح “متشرّداً”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضح الممثل العالمي جيسون موموا حقيقة تصاريحه السابقة التي قال فيها إنّه من دون منزل، والتي أدّت بالتالي إلى انتشار تقارير تفيد بأنّه “بلا مأوى” بعد طلاقه الرسمي من زوجته السابقة ليزا بونيت.

وفي التفاصيل، أشار موموا إلى أنّه ليس لديه منزل ثابت، لا أنّه متشرّد ومن دون مأوى، وذلك خلال مقابلة نشرتها مجلة “بيبول” يوم الجمعة شارحاً: “لديّ مقطورة جميلة. الجميع يقول: “جيسون موموا بلا مأوى”. اهدؤوا. أنا أملك كيس النوم”.

وأكّد النجم البالغ من العمر 44 عاماً، أنّه متحمس لشراء منزل لنفسه، لكن “في يوم من الأيام”، ممازحاً أنّ الناس سيصعقون عندما يقرّر في نهاية المطاف شراء منزل.

وكان جيسون موموا قد أثار بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعدما شرح خلال مقابلة مع برنامج Entertainment Tonight عن أسلوب حياته البدوية التي يعتمدها في الوقت الحالي.

وقد اعتبر كثيرون أنّ النجم بلا مأوى ومتشرّد، فيما أشار إلى أنّه، “يعيش على الطريق” ويتنقل من منطقة إلى أخرى.

وأوضح الممثل أنّه يعمل على المسلسل الوثائقي “On the Roam”، الذي يوثّق لقاءاته مع الحرفيين والموسيقيين والرياضيين أثناء سفره عبر الولايات المتحدة.

وأشار النجم إلى أنّه يجد نفسه دائماً في أماكن غريبة، وأنّ معجبيه يشعرون بالذهول عندما يرونه في المدن الصغيرة شارحاً: “يحدث ذلك طوال الوقت. يقولون لي: ماذا تفعل في مسقط رأسنا؟”.

وتابع: “أحب فكرة التواجد بين الناس العاديين، وأنا أقوم بمهنتي، ألا وهي تصويرهم ثم عرضهم. ولذا، أعتقد أنّه من خلال القيام بذلك لفترة طويلة، بدأت أشعر بالفضول حيال حياتهم”.