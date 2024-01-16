شاهد انتقادات لـ حلا الترك بعد سخريتها من متابعة سألتها عن نوع عطرها في بث مباشر

سخرت حلا الترك من متابعة وجهت لها سؤالاً بريئاً عن نوع العطر الذي تستخدمه، مما عرضها لانتقادات واسعة من المتابعين، الذين اعتبروا ردها غير لائق وغير محترم.

في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، ظهرت حلا الترك وهي تسألها المتابعة: “ما هو نوع عطرك؟”

ردت حلا الترك عليها ساخرة: “يا الله، إيش دراكم بريحة عطري؟ شمتوني؟ شيء غريب، والله بتضحكوني بجد، ما أفهم إيش السؤال”.

لتردف المتابعة: “العطر الذي استخدمتيه في المسرح”.

ازدادت سخرية حلا الترك، وترددت كلمات المتابعة مرة أخرى قائلة: “اللي استخدمته في المسرح؟ العطر اللي استخدمته في المسرح؟ يا الله”.

أثار رد حلا الترك غضب المتابعين، الذين اعتبروه مسيئاً وغير لائق، وطالبوها بالاعتذار.