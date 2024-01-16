أحلام ترد بغضب على مغرد بسبب ألبومها الجديد

أبدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، غضبها من مغرد نشر معلومات كاذبة عن ألبومها الجديد، حيث زعم أن الألبوم قد تم تأجيله إلى موعد غير محدد بسبب خارج عن إرادة الفنانة.

وشاركت أحلام المنشور الذي نشره المغرد، وعلقت قائلة: “قبل ما أسوي لك بلوك، أحب أعرف كيف عرفت هذه المعلومة؟ عيني عليك باردة، يالله حبيبي، أنت السادس اليوم”.

وتأتي ردة فعل أحلام الشامسي في إطار رفضها نشر أي معلومات غير صحيحة عنها وعن أعمالها الفنية، حيث تحرص على التواصل مع جمهورها بشكل مباشر، وتقديم المعلومات الصحيحة لهم.

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