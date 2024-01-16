صورة نادرة لفريق عمل البرنامج المحبوب "SLCHI".. وهكذا كانوا

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل الكوميدي نعيم حلاوي الجمهور صورة قديمة عبر حسابه الخاص، لفريق عمل البرنامج المحبوب القديم SLCHIK، وظهر الممثلون جميعاً بصورة نادرة.

وعلق نعيم حلاوي على المنشور قائلاً: "صورة خاصة نادرة غير متداوَلة من الزمن الجميل سنة ١٩٩٦ في استوديو MTV القديم (الأشرفية) خلال تصوير سهرة ميلادية خاصة يقدمها فريق SLChi. تجمع الصورة (من اليمين): نعيم حلاوي، عادل كرم، فادي رعيدي، المخرج كميل طانيوس، الزميلة كاتيا باشا، أبوابو جودة وناتالي نعوم".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، معبرين عن شوقهم لهذا العمل.

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