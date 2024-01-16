ليلة ألحان صلاح الشرنوبي| مطرب شهير مفاجأة حفل التكريم

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل “ألحان صلاح الشرنوبي”، والذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 المستمرة في استقبال ليالي غنائية مميزة من حول العالم.

عاصي الحلاني ينضم إلى ليلة ألحان صلاح الشرنوبي

ومن المقرر أن ينضم الفنان عاصي الحلاني إلى مطربي الحفل “راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار”، الذي يقام في 18 يناير على مسرح أبو بكر سالم بقيادة موسيقية للمايسترو تامر فيضي.

التعاون الوحيد بين عاصي الحلاني والملحن صلاح الشرنوبي

تعاون عاصي الحلاني مع الملحن الكبير صلاح الشرنوبي في أغنيته “ياعيني على الغرام” من ألبوم “شوق الصحارى”، الذي تم طرحه عام 1999 من كلمات محمد عبد العزيز، ويقول مطلعها "يمين الله بقول الآه على حالي وعهد الله ما في غيره بيحلى لي ويلي، ويلي سهران أنا ليلي، ليلي وحبيبي مش داري ويا ويلي منه ويلي، ويلي بيحب ويداري

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.