بعد عودتها من الاعتزال..أول صورة لـ حلا شيحة من كواليس "إمبراطورية م"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن أول صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "إمبراطورية م" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت حلا، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إمبراطورية م 2024".

وظهرت "حلا" في الصورة التي التقطتها "سيلفي" بدون حجاب، وذلك خلال كواليس تصوير المسلسل.

ويعد مسلسل "إمبراطورية م" أول عمل لـ حلا شيحة بعد عودتها من اعتزال التمثيل بعد مرور 4 سنوات.

وكانت حلا شيحة، عقدت جلسة مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في 13 ديسمبر الماضي، وقدمت فيها اعتذارًا لجموع فنانين مصر لما بدر منها، وذلك بحسب بيان أصدرته نقابة المهن التمثيلية، ونص على: "التقت الفنانة حلا شيحة اليوم الثلاثاء؛ بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت، له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".

وقدمت حلا، اعتذارًا لجميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الإحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

وأختتم البيان: "إن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي".

وكانت آخر أعمال حلا شيحة هو فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وعرض عام 2021، وشارك فيه كلا من ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبد الرحمن، صبري عبد المنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، ومن إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته خالد النبوي ، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ.

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