هكذا احتفلت أنغام بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة غنوة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة أنغام، بعيد ميلاد ياسين أمير ابن شقيقتها الراحلة غنوة في جو عائلي.

ونشر "ياسين"، صور من الاحتفالية، عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "صور عشوائية من احتفالية عيد ميلادي، شكرا لجميع أفراد عائلتي وأصدقائي الذين جعلوا يومي الخاص رائعا".

وظهرت "أنغام" في الصور وهي تحتضنه وتداعبه وتلتقط الصور التذكارية معه بالاحتفالية.

وكان الطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة، قد وجه رسالة لخالته المطربة أنغام، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بحبك يا خالتو".

وكانت أنغام أحيت حفل "ليلة نجمات العرب" الذي وافق ليلة رأس السنة ضمن حفلات موسم الرياض.

وغنت إليسا وأنغام ديو أغنية "ياريتك فاهمني"، التي ترجع في الأصل للفنانة أنغام، كما ظهرا وهما ترقصان على موسيقى أغنية "ياريتك فاهمني".

يذكر أن، يوم 12 أكتوبر 2018، رحلت بشكل مفاجئ الفنانة الصاعدة آنذاك غنوة محمد علي سليمان، وهي شقيقة الفنانة أنغام، إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس بالقاهرة، عن عمر يناهز 30 عاما.

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