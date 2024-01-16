هالة صدقي تحتفل بفيلمها الجديد "الملكة".. ونجمات الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة هالة صدقي، لفيلمها السينمائي الجديد "الملكة" المقرر عرضه بالسينمات يوم الخميس المقبل.

ونشرت"صدقي" بوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا مسهل يا رب ويكتب لنا النجاح والفيلم يعجبكم ويعوض تعبنا كلنا خير الافتتاح في مصر يوم الخميس في جميع دور العرض" .

ووجهت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة لها على الفيلم، وعلقت: "مبروك يا لولو يا ملكة إن شاء الله يكسر الدنيا نجاح نورتي شاشة السينما حبيبتي ومعاكي باقة أكتر من رائعة الجميلات شيرين رضا ودينا وباسم سمرة ومحمد محمود الأفيش كله نجوم رائعين مبروك مقدما للجميع، أتوقع فيلم جميل ونجاح كبير بإذن الله يا رب دايما نجاح وتألق حبيبتي وأختي وصاحبتي". بينما علقت الفنانة منة فضالي: "مبروك يا قلبي". فيما علقت الفنانة إيمان العاصي:"مبروك يا حبيبة قلبي".

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تمتلك نادي رياضي، وسط مفارقات كوميدية، متناولاً بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، و تستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبد الرسول، وشيرين رضا؛ ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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