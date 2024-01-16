حبيب سيلينا غوميز يضعها بموقف محرج.. يبدو كالمتسولين إلى جانبها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة العالمية سيلينا غوميز، أثناء حضورها حفل الإيمي برفقة حبيبها المنتج التسجيلات بيني بلانكو.



وتلقت سيلينا إنتقادات واسعة، حيث إعتبر المتابعون أنه يبدو المتسولين إلى جانبها، وأنها تبدو جميلة للغاية.

وكان من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز إيمي في البداية في أيلول 2023 ثم تأخرت بسبب إضرابات نقابة الكتاب. على الرغم من أن هذا الإطار الزمني قد يبدو وكأنه مضى زمن طويل، إلا أنه من المستحيل ببساطة نسيان بعض العروض، ورؤية بعض نجوم هوليود الأكثر شهرة على السجادة الحمراء يمكن أن ينشط ذاكرتك.

وقد حصد خبر إرتباط الفنانة العالمية سيلينا غوميز بمنتج التسجيلات بيني بلانكو تفاعل واسع وسلبي من قبل المتابعين، اللذين إعتبروا أن بيني أساء معاملتها بشكل كبير في الماضي وأنه لم يحترمها، كما علقوا على مظهره الخارجي، وإعتبروه غير "وسيم".

هذه التعليقات إستفزت سيلينا ودفعتها لدخول سجال حاد مع المتابعين، كما دافعت عن بيني بشراسة، وقالت: "إنّه يعاملني بشكل أفضل من أي إنسان على هذا الكوكب"، مضيفةً في تعليق آخر: "لا يزال أفضل من أي شخص آخر كنت معه على الإطلاق".