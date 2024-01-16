جلال فودة| انتهاء مراسم الجنازة وتركي آل الشيخ يُنعيه

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مراسم صلاة الجنازة على الموسيقار الراحل جلال فودة، عازف الجيتار في فرقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة.

تفاصيل جنازة جلال فودة في مدينة 6 أكتوبر

أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء، والذين شاركوا في طريقه إلى مثواه الاخير في مقابر الأسرة.

هاني فودة يعلن وفاة والده الموسيقار جلال فودة

كان قد أعلن نجله هاني فودة وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل لإجتماعي الشهير “فيسبوك”، قائلًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توفي إلى رحمة الله والدي الأستاذ جلال فودة".

جلال فودة مع العندليب في أحد حفلاته

تركي آل الشيخ ينعي جلال فودة

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم العزاء لعائلة الراحل عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا:"اتقدم بخالص العزاء لعائلة الأستاذ والموسيقي الكبير جلال فودة رحمه الله في وفاته .. الأسالذ جلال له مكانة كبيرة في قلبي، سأنام اليوم حزين ولكن لاأقول إلا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون"