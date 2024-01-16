"وهابيات" تجمل معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - تجسيدًا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة فى إعادة احياء التراث وتعريف الاجيال الجديدة برموزه، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

موعد حفل وهابيات في الأوبرا

يقام حفل وهابيات في الثامنة مساء الخميس 18 يناير علي مسرح معهد الموسيقي العربية، ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها شكل تاني ، خاف الله ، حسدوني ، امتى الزمان ، فوق الشوك ، حب الوطن ، سكن الليل ، اه لو تعرف ، بعمري كله حبيتك وفكروني .. أداء هند النحاس ، إسماعيل صادق وآيات فاروق . جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربي.

بوستر حفل وهابيات

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.