السبت.. انطلاق عروض نادي سينما الشباب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين الشباب يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية يوم السبت المقبل الموافق ٢٠ يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كلاً من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "الزيارة" إخراج محمد شوقي، والفيلم التسجيلي "خارج الإطار" إخراج روان ابراهيم، والروائي القصير "وبعدين" إخراج محمد شوقي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها كلآ من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وذلك لمناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر أن، نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهريا ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.