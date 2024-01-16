عمرو سعد الى هوليوود لبطولة فيلم ضخم… هذه تفاصيله

كشف الممثل المصري، عمرو سعد، عن اقترابه من توقيع عقد لبطولة فيلم سيحمل توقيع المخرج والكاتب الأميركي الحاصل على جائزة الأوسكار روبرت موريسكو، موضحا أنه أول عربي بعد عمر الشريف يشارك كبطل في السينما الأميركية .

كلام “سعد” جاء خلال مداخلة ضمن برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب على شاشة MBC مصر، حيث عبّر الممثل المصري عن فخره بتسلّمه جائزة كابري الشرق الأوسط عن دوره في فيلم (The GOAT) في مهرجان كابري في ايطاليا من روبرت موريسكو، موضحًا أن الجائزة التي حصل عليها في المهرجان هي تكريمية أكثر من كونها جائزة تنافسية.

ولفت سعد انه شارك في فيلم The Goat الذي ضّم نجومًا ً فازوا بجوائز أوسكار أمثال ميرا سورفينو، وهو إنتاج مشترك بين أميركا وإيطاليا وفرنسا.

تطرق “سعد” خلال المداخلة إلى الصورة التي نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، وظهر فيها بوجه مليء بكدمات وجروح، ما أثار قلق جمهوره، حيث أكد أنه مكياج من مشاهد عمل فني يتم تصويره حالياً،

تحدّث عمرو سعد أيضًا عن غيابه عن موسم رمضان المقبل، حيث سيبدأ التحضير لمسلسل ضخم جدًا يعود من خلاله لجمهوره في رمضان ٢٠٢٥، كما اعلن انه سيشارك شقيقه الفنان احمد سعد في فيلم سينمائي جديد.

على صعيد أخر، يواصل عمرو سعد تصوير فيلم “الغربان”، الذي وصفه بأنه أضخم فيلم على صعيد الإنتاج في تاريخ السينما المصرية، لأنه يصوّر في عدة دول وهو من بطولة مي عمر، محمد علاء، ماجد المصري، احمد بدير وغيرهم ومن اخراج ياسين حسن.