علي الديك وليال عبود يطرحان ديو غنائي بعنوان " عل حب ستوب "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري علي الديك والفنانة اللبنانية ليال عبود ديو بعنوان "عل حب ستوب" كلمات أحمد قصيبه، ألحان علي الديك، توزيع وتسجيل روجيه أبي عقل، صولو رودي سليمان، إخراج عادل سرحان.

وكانت قد كشفت ليال لموقعنا عن هذه الأغنية، وقالت ليال أن تعاونها مع علي الديك في ثنائيات غنائية وحفلات كانت له ثماره على مدار سنوات وأن ما يجمعهما هو الصداقة والثقة والعمل على الوصول الى إنتاجات جيدة مختلفة شكلاً ومضموناً عن الموجود في الساحة الفنية من أعمال غنائية .

و أضافت أن تجددها في التعاون مع علي الديك لم يسبب اي تكرار او ملل لدى جمهورها بل بالعكس كانت هناك مطالبة لاعادة لقائهما في أعمال جديدة وقالت:"المهم أننا تجددنا ولم نقف في مكان محدد وهنا سر النجاح الذي نحققه سوياً في كل مرحلة من المراحل."

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