"الملكة"..هالة صدقي تحمس الجمهور لأحدث لأعمالها وتكشف عن موعد العرض

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية هالة صدقي حماس متابعيها لأخر الأعمال التي تشارك فيه وهو فيلم يحمل إسم "الملكة"، حيث شاركت هالة البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الخاص، وعلقت كاشفةً عن موعد الطرح بالقول: "يا مسهل يا رب ويكتب لنا النجاح والفيلم يعجبكم ويعوض تعبنا كلنا خير ، الافتتاح في مصر يوم الخميس في جميع دور العرض".



وفي وقت سابق، كشفت هالة صدقي عن أمر يخص الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، فقالت:"في أقاويل أن هناك جزء ثاني ولن يكون هذا الموسم الرمضاني ومن المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني للمسلسل".

وذكرت صدقي أن دور "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" استحوذ على قلوب القارة بأكملها.



