طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. وصدمة لجمهورهما

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز انفصالها عن زوجها الممثل أحمد العوضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت ياسمين في منشور مقتضب: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”. وبعد دقائق قليلة، نشر أحمد العوضي منشورًا مماثلًا على حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن فيه طلاقه من ياسمين عبد العزيز، وقال: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”. جاء خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مفاجئًا للجمهور، خاصة وأن الثنائي كانا قد احتفلا بزواجهما في عام 2020، بعد قصة حب قصيرة.

وكان أحمد العوضي قد احتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز أمس، حيث نشر صورة لها عبر حسابه على فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي، العمر كله في صحة وسعادة ونجاح”. ولكن ياسمين عبد العزيز لم ترد على رسالة زوجها، كما أنها لم تحضر العرض الخاص الأخير لفيلم “الإسكندراني” الذي يشارك فيه أحمد العوضي. يُذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد شاركا معًا في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” في عام 2021، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.