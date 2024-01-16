بـ "فانلة كات".. لقاء الخميسي تمارس الرياضة داخل الجيم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل صالة الجيم وهي تمارس بعض التمارين الرياضية.

ونشرت "الخميسي"، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها وهي داخل الجيم بالملابس الرياضية مرتدية "فانلة كات".

وكان آخر ظهور للقاء الخميسي مع زوجها لاعب منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف في حفل خطوبة الفنانة مي فاروق على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال لقاء الخميسي كان مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين، وتم عرضه على الشاشة في شهر سبتمبر عام 2021.

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