أول تعليق من أحمد العوضي بعد انفصاله رسميا عن ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان أحمد العوضي، على خبر انفصاله رسميا عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إعلان الأخيرة عنه.

وكتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدا الخبر: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

وكانت "ياسمين"كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.