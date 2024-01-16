"نتفليكس" تعلن عن الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة "نتفليكس" عن استعدادها لطرح الموسم الجديد من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" إخراج تيما الشوملي، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي. ويطرح المسلسل في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة.

يتناول المسلسل حياة الفتيات وما يمررن به من ضغوطات وتعقيدات، ومحاولاتهن للتأقلم مع الفصل الجديد ومع التغيرات في عالمنا اليوم.

تُشارك في الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات" مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها تارا عبود في دور سارة، وسارة يوسف في دور

تسنيم، وتارا عطاالله في دور نادين، وكيرا يغنم في دور هبة، وتاليا الأنصاري في دور شمس، ورنيم هيثم في دور فرح.