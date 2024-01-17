تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة من "ولاد رزق 3" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

ونشر "تركي" صور ومقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلاله المخرج طارق العريان وهو يعطي تعليماته للفنان أحمد عز بأحد المشاهد، إلى جانب ظهور الفنان آسر ياسين الذي يعود بشخصية "الشايب" التي ظهر بها في نهاية أحداث الجزء الثاني، وأظهر العديد من التجهيزات والمعدات الخاصة بالفيلم وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

وكشف تركي آل الشيخ خلال لقائه في برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب عن مشاركة هيئة الترفيه في إنتاج الجزء الثالث لسلسلة أفلام "ولاد رزق"، وأكد خلال حديثه عن تطوير الهيئة العامة للترفيه وتقديم العديد من النشاطات الفنية والاجتماعية والثقافية المختلفة عن دعم الفيلم بمبلغ 3 مليون دولار لرفع جودة الإنتاج ومشاهد التصوير كما سيتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في بوليفارد الرياض، كما أكد "تركي" أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة نجم عالمي يتم التفاوض معه للمشاركة كضيف شرف.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، على صبحي تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.