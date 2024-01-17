أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي| ماذا قال؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 02:27 صباحاً - نشر وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الخاص بموقع التواصل “فيسبوك” أول تعليق بعد انفصال شقيقته ياسمين عيد العزيز .

تعليق وائل عبد العزيز

كتب وائل عبد العزيز منشور قال فيه “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

تساءل العديد من جمهور ياسمين عن سبب انفصالها ولكن اكتفي وائل بهذا التعليق ولم يوضح السبب.

ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من العوضي

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من النجم أحمد العوضي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“. كما أعلن النجم أحمد العوضي أيضًا الطلاق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتبت ياسمين عبد العزيز في منشورها قائلة:” تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الإحترام والتقدير”.

وأضاف أحمد العوضي عبر «فيس بوك»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير» .

وكان النجم أحمد العوضي احتفل منذ ساعات فقط بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعها، وعلق عليها: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح”.

خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

الجدير بالذكر أنه عام 2021، نشب خلاف بين “وائل” و”ياسمين” و”العوضي” من قبل بدء عرض مسلسل “اللي مالوش كبير” ولم تكن هذة المره الاولي الذي نشب بينهم خلاف

فقبل ارتباط “ياسمين” بشكل رسمي من “العوضي”، شن شقيقها هجومًا لاذعًا عليها وعلى الأخير عبر حسابه بـ”فيسبوك” في2020.

وقال “وائل” في منشور طويل حينها: “بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وإنتي صغيرة، شيلت مشاكل كتير بسببك، من وإنتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وإنتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا (..) نسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووافقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك”.

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