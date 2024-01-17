بالصورة- ابنة يورغو شلهوب تخطف القلوب بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني يورغو شلهوب مع متابعيه، صورة لابنته كلارا، عبر حسابه الرسمي.

وأرفق يورغو الصورة بتعليق قال فيه: "كلارا قالت كل شيء".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأثنوا على جمال ولطافة كلارا، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة ليورغو شلهوب وعائلته.

ولفت المعلقون إلى الشبه الكبير بين كلارا وجدتهاالممثلةاللبنانية إلسي فرنيني، كما شبهها آخرون لوالدتهاطليقة شلهوب الألمانية.

يشار إلى أن يورغو كان قد أعلن طلاقه من زوجته الألمانيةكيرستنمنذ سنوات، ولهما 4 أولادوهم سارة، صوفيا، كلارا، وجورجيو.



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