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ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وقد بدت فيها بفستان ضيق باللون الأبيض، كشف عن إنتفاخ بمنطة البطن.
وإعتبر الجمهور أن الأميرة رجوة حامل بطفلها الأول، وإنهالت عليها التبريكات بالرغم من أنه لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه.
نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صورة جديدة له برفقة زوجته الأميرة رجوة، وذلك خلال زيارتهما لجمهورية سنغافورة، التي تُعد أول زيارة خارجية للأميرة بعد زواجها الذي تم في الأول من حزيران/ يونيه للعام الماضي 2023.
واتسمت الصورة بالبساطة والعفوية، وظهرت فيها الأميرة رجوة بإطلالة جميلة إذ ارتدت فستاناً طويلاً وواسعاً باللون البيج.
وأرفق ولي العهد الصورة بتعليق، قال فيه: "صورة سريعة بين الاجتماعات".
كانت هذه تفاصيل خبر حمل الأميرة رجوة آل سيف يحدث ضجة واسعة.. وإنتفاخ بطنها حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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