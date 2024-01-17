بالصورة- سعر خيالي لحقيبة نور الغندو..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال إرتدت فيه كروب توب باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة مع سروال باللون الأسود واسع عند القدمين، وربطت شعرها على شكل كعكة.



وكانت نور تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès ويتراوح سعرها بين الـ 9900 $ و الـ18000 $.

وفي وقت سابق، نشر المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز" على صفحته الخاصة، صوراً مع الممثلة المصرية نور الغندور، وعلق عليها قائلًا: "مع شريكة النجاح .. My SuperStar @nour .. حظ موفق في مشروعنا الجديد مع مزيد من النجاح في القادم ".

