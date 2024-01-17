نانسي عجرم في أمسية غريبة.. "مأدبة طعام تتضمن رؤوس بشرية"

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت فيه برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم، وهما يتناولان العشاء في أحد المطاعم.



أثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً، إذ أن الأمسية طغى عليها الغرابة والتساؤلات، بسبب طقوس غريبة ظهرت على المأدبة.

وظهرت نانسي خلال الفيديو وهي جالسة إلى جانب زوجها الذي كان يصورها، ولوحظ على المأدبة الطعام، بروز رؤوس بشرية من الأسفل.

وبدى أن الرؤوس البشرية التي استخدمت للعرض هي لطهاة المطعم، إذ ارتدى جميعهم قبعات الطهات البيضاء، كما أخفوا وجههم بأقنعة سوداء.

وانتقد ناشطون على الإنترنت هذه الطقوس الغريبة، واعتبرها البعض مهينة للإنسان.

كما أشار بعض المعلقين إلى أن مقطع الفيديو هذا قديم ويعود تحديدًا لعام 2017.