رئيس الأوبرا ناعيًا المايسترو عبدالحميد عبدالغفار: أحد قامات الموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا وجميع الفنانين والعاملين المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى الذى رحل عن عالمنا صياح اليوم الأربعاء 17 يناير.

وقال داغر إن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، وأضاف أنه ساهم فى إثراء الحياة الموسيقية، كما أنه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

نبذة عن المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبدالحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي ، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون.