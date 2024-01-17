“ترجل عميدنا”.. قصي خولي يُفجع بوفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي أمس الثلاثاء، السيد عميد خولي، والد النجم قصي خولي بشكل مفاجئ بعد مسيرة طويلة في عالم الصحافة، دون ذكر أسباب الوفاة.

ونعى النجم السوري والده الراحل بمنشور على انستغرام، ورثاه بكلمات من القلب قال فيها: “ترجل عميدنا، فارسنا سيدنا وحبيبنا ترجل أني”.

وأضاف: “إلى اللقاء سيدي ومعلمي، وداعا عميد وداعا يا ابو قصي منآمن بك وإن مات فمسيحياً”.

تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع منشور قصي وحرصوا على مواساته بتعليقاتهم المليئة بالحب.

يذكر أن الراحل شغل عدة مناصب هامة خلال مسيرته وكان أحد قيادات العمل الإعلامي في سورية منذ السبعينات، حيث كان نائباً لرئيس تحرير صحيفة، ثم رئيساً لتحرير صحيفة، وبعد ذلك كلّف رئيساً لتحرير صحيفة، كما كان نائب رئيس اتحاد الصحافيين في سوريا.