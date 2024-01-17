روجينا تدخل في سباق مع الزمن.. والسبب “سر إلهي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل أقل من شهرين على حلول شهر رمضان، بدأت الفنانة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها “سر إلهي”، الذي تؤدي فيه دور البطولة وتخوض به السباق الدرامي الرمضاني، وهو مكوّن من 15 حلقة، من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكشف مصدر من داخل العمل أن المخرج رؤوف عبد العزيز قرّر تكثّيف ساعات التصوير والانتهاء من المسلسل خلال الفترة المقبلة كي لا يدخل في مأزق ضيق الوقت، وبالتالي يتمكن العمل من اللحاق بالعرض في شهر رمضان.

يُذكر أن مسلسل “سر إلهي” هو التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا معاً نجاحاً كبيراً خلال العامين الماضيين في مسلسلَي: “انحراف” الذي عُرض في رمضان 2022، و”ستهم” في رمضان 2023.

وكانت روجينا قد نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صور جميع أبطال المسلسل، وعلّقت عليها قائلةً: “القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “سر إلهي” رمضان 2024″.

وتضم القائمة الى النجمة روجينا كلاً من: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.