ليلى علوي تكشف عن دور ابنها خالد بتفوقها في فيلم “مقسوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “سينماتيك” المذاع على تلفزيون المملكة العربية السعودية، كشفت الفنانة ليلى علوي عن سرّ تفوقها في العزف على آلة الدرامز خلال تأدية دورها في فيلم “مقسوم”، مؤكدةً أنها تدربت كثيراً على العزف على هذه الآلة الموسيقية من أجل شخصيتها في الفيلم، موضحةً أن ابنها خالد هو كلمة السر في ذلك، حيث إنه ساعدها في تعلّم العزف على الدرامز.

وقالت ليلى: “العزف على الدرامز أخد مني تدريبات كتيرة، بشكر مستر منسي اللي دربني وخالد ابني لأنه هو كمان بيعزف على الدرامز”.

وأوضحت ليلى علوي أنها أحبّت العزف على آلة الدرامز وستستمر في ذلك.

فيلم “مقسوم” هو بطولة: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل والمخرجان هاني خليفة ومعتز التوني.

يُذكر أن ليلى علوي تستعد لاستئناف تصوير فيلمها الجديد “جوازة توكسيك” خلال الأيام المقبلة، في مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين من أحداثه في القاهرة الشهر الماضي، ويشارك ليلى علوي في بطولة الفيلم: بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس…، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.