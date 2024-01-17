أحمد حلمي في أول ظهور له بعد رحيل شقيقه

ميرنا وليد - بيروت - قام الممثل المصري أحمد حلمي بجولة في أحد المستشفيات الخاصة، وتعتبر هذه الزيارة أول ظهور لحلمي بعد وفاة شقيقه.



وكتب أيمن ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء المستشفى الخاص الذي زاره حلمي، عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لقد كان من دواعي سروري تواجد صديقي النجم أحمد حلمي في المستشفى، والقيام بجولة شاملة حول الأقسام المختلفة، والإشادة بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة لعلاج أطفالنا مجانًا، إن رسم البسمة على وجوه أطفالنا الغاليين أمر لا يقدر بثمن حقًا".

يذكر أن حلمي كان قد خسر في نهاية الـ2023 شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وكانت تجمعهما علاقة قوية.