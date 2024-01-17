هيفا وهبي تتصدر وتحقق هذا الرقم بـ "وصلتلها"

ميرنا وليد - بيروت - تخطت النجمة هيفا وهبي الـ 2 مليون و200 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة "وصلتلها" التي كانت قد طرحتها منذ 4 أيام تقريبا على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهي الآن تريند على مواقع التواصل الإجتماعي.



الأغنية من كلمات محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت نشرت هيفا وهبي مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها".

وشاركت هيفا وهبي متابعيها، مقطعاً من الكليب الجديد، ظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".