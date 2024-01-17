أوبريت الحلم العربي.. ألحان لا تنسى لـ صلاح الشرنوبي وحلمي بكر

ياسر رشاد - القاهرة - نعيش أجواء من النوستالجيا الموسيقية مع ألحان الكبير صلاح الشرنوبي، تزامنًا مع ليلة تكريمه في السعودية، الخميس القادم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء عربيًا وعالميًا.

خبايا ألحان أوبريت الحلم العربي مع صلاح الشرنوبي وحلمي بكر

ويشاركنا تلك الأجواء الوضع المؤلم لأهل فلسطين منذ الحرب الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، يجعلنا نتذكر أهم علامة موسيقية قدمها صلاح الشرنوبي عربيًا أوبريت “الحلم العربي”، الذي ضرب بكلماته وألحانه أكبر مثال تعبيري عن الوحدة العربية وحلم الانتصار الذي يراود كل فلسطيني وعربي حتى الآن.

الحلم العربي.. تضامن غنائي عربي صعب تكراره

لم يكن “الحلم العربي” أوبريت فحسب، بل كان واحدًا من أكبر أشكال التضامن الغنائي من مختلف الدول العربية، لربما يصعُب تحقيقه حاليًا رغم التطور الهائل في الموسيقى والغناء والوسائل الحديثة التي تساعد في انتشار الأعمال الغنائية على أوسع نطاق.

أوبريت الحلم العربي صُدر في 1996 وتم إصدار نسخة مستحدثة منه في 1998 خصيصًا للحفل الذي حمل اسمه، الذي أقيم في ساحة الشهداء وسط مدينة بيروت.

لحظة انطلاق شهرة أوبريت الحلم العربي

انطلقت شرارة الشهرة الأولى للأوبريت عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، وأصبح رمزًا للتضامن العربي مع الأحداث الفلسطينية آنذاك، وبدأ إذاعته عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعات المصرية والعربية المختلفة.

فريق عمل أوبريت الحلم العربي.. 21 مطربًا من 14 دولة عربية

خرج أوبريت الحلم العربي بكلمات مزجت بين العروبة والحماس وحلم النصر بيد الشاعر د. مدحت العدل، والألحان التي ساهمت بقوة في انتشارها لـ صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، والتوزيع الموسيقي لـ حميد الشاعري، وأخرج الأوبريت طارق العريان.

حميد الشاعري ونبيل شعيل من كواليس تنفيذ الحلم العربي

تحدث صلاح الشرنوبي عن كواليس تنفيذ ألحان الحلم العربي في لقاء تلفزيوني سابق أن العمل على الانتهاء منه استغرق شهرين وتم البدء بالعمل فيه فور الموافقة على الكلمات والتوزيع الموسيقي والمطربين.

شريط الفيديو الخاص بأوبريت الحلم العربي

ويقول مطلع الأوبريت "أجيال ورا أجيال هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا جايز ظلام الليل يبعدنا يوم انما يقدر شعاع النور يوصل لابعد سما دا حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا الحلم ماهو مستحيل مادام تحقيقه مباح والليل لوصار طويل اكيد من بعده صباح كون انت بكل مافيك أن كان لك ولا عليك حاول جرب.

شارك في هذا الأوبريت مجموعة غنائية عربية ضخمة مكونة من 21 مطرب من 14 دولة عربية: وهم نبيل شعيل، أحلام، علي عبد الستار، ذكرى، ليلى غفران، غادة رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعري، ديانا حداد، وليد توفيق، لطفي بوشناق، نور مهنا، ناصر المزداوي عمر عبد اللات، محمد المازم، وليد توفيق، أصالة.

كانت الورشة الخاصة بالأوبريت في استوديو حميد الشاعري، الذي وصفه بالعمل الشاق حيث بدأ الأوبريت باختيار 6 مطربين فقط إلى أن قاربوا على العشرين، وكان بعد كل قرار بانتهاء الأوبريت يأتي تسجيل جديد فيقوم بإدخاله وإعادة التنفيذ مرةً أخرى.