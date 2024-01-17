غياب الموسيقيين عن جنازة الراحل عبد الحميد عبد الغفار

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مراسم الجنازة على جثمان المايسترو الراحل عبد الحميد عبد الغفار، منذ قليل، داخل مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بحضور عدد من الاهل والأصدقاء المقربون.

اتسمت صلاة الجنازة بالهدوء التام وغياب الموسيقيين الذين رافقهم في أهم خطواتهم الفنية، ورافق الجثمان عدد من أفراد أسرته الذين حرصوا على اتمام الإجراءات في هدوء ليذهبوا بعد ذلك إلى مقابر الأسرة لدفنه.

رحيل الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

رحل عبد الحميد عبد الغفار في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتُشيع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

رحيل عبد الحميد عبد الغفار ..وداع مؤثر لنجوم الفن

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه والدعاء له بالرحمة والمغفرة ، على رأسهم د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، قائلًا:"إن الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، وأضاف أنه ساهم فى إثراء الحياة الموسيقية، كما أنه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الفنانة نادية مصطفى، قائلة :" البقاء والدوام لله إنا لله وإنا إليه راجعون، أُنعى نفسي ونقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة رحيل الغالي المحترم الاستاذ المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .. أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل الزملاء والاخوة الموسيقيين".

ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قائلأ:" إنا لله وإنا إليه راجعون تنعى الأسرة الموسيقية رجلان من قامات الموسيقية العربية المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والموسيقار جلال فودة"

والفنانة ريهام عبد الحكيم، قائلة:" البقاء والدوام لله.. المايسترو عبد الحمدي عبد الغفار في ذمة الله ..إنسان خلوق ومحترم وآخر لقاء يسسنا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة وكعادته بشوش الابتسامة لاتفارق وجهه ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

نبذة عن المايسترو الراحل عبدالحميد عبدالغفار

المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبدالحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون.