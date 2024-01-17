القائمة الكاملة لأبطال مسلسل سر إلهي” مع انطلاق تصويره

تزامناً مع انطلاق تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “سر إلهي”، كشفت الممثلة المصرية، روجينا، عن القائمة الكاملة لأبطال العمل المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

نشرت روجينا عبر صفحتها الخاصة على انستغرام القائمة التي تضم ابطال العمل وعلقت متمنية لنفسها ولكل صنّاع المسلسل النجاح والتوفيق: “بسم الله توكلنا ..اول يوم تصوير مسلسل “سر الهي” تأليف امين جمال، اخراج وتصوير المبدع رؤوف عبد العزيز”.

مسلسل “سر الهي” من بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، احمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي ، مراد مكرم، محمود حجازي، بالإضافة الى مريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي. يتكون من ١٥ حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعد مسلسلي “انحراف” و”ستهم”.