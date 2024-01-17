أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقتها الراحلة.. وهذه رسالة الصغير لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة المصرية أنغام بعيد ميلاد ياسين أمير، نجل شقيقتها الفنانة الراحلة غنوة. ونشر الصغير عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صوراً من احتفال خالته أنغام بعيد ميلاده، ظهر فيها وهو يحتضنها، وعلّق قائلاً: “أحبّك يا خالتو”.

واختارت أنغام مدينة الملاهي للاحتفال بعيد ميلاد ياسين ابن شقيقتها الراحلة، كما اصطحبت معها ابنها عبد الرحمن، وظهر المحتفى به أمام قالب حلوى مكتوب عليه الرقم 11 في إشارة إلى سنوات عمره، مع رسم لكرة وشعار نادي “ريال مدريد” الإسباني الذي يشجّعه ياسين.

يُذكر أن غنوة توفيت في 12 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2018، إثر تعرّضها لحادث سير مروّع، خلال عودتها من تصوير دورها في مسلسل “الأب الروحي”.

وكانت أنغام قد تحدثت عن وفاة أختها بالقول: “كانت خبطة كبيرة وقاسية جداً، مع إن علاقتنا مكانتش كويسة، لكن مكنتش عايزة أصدّق لحد ما أنا غسّلتها بإيدي وكنت عايزة أصحّيها”.

وأوضحت أنغام أنها لا ترى نفسها السبب في الخلاف مع غنوة قائلةً: “مبحبّش أدافع عن نفسي، ولا أتكلم عن حد مش موجود، لكن كل اللي أقدر أقوله بمنتهى الأمانة وبيني وبين ربّنا عمري ما كنت سبب زعلها مني، دي كانت بنتي مش أختي، والفرق بيني وبينها 16 سنة، هي عندها أسبابها الله يرحمها، ممكن لو عمرها طال شوية كانت الأمور تتغير وتعذرني، لكن مفيش حد حنّن قلبها وقسّوها عليا”.

ووجّهت أنغام رسالة الى أختها الراحلة غنوة قالت فيها: “أول حاجة وحشتيني جداً، وحشتني غنوة بنتي الصغيرة اللي كنت بسرّح ليها شعرها وأحميها في حضني تحت الدش، وياسين أحلى حاجة سابتها في الدنيا، سابتلي نعمة وهدية كبيرة وحتة من قلبها، وهو في عينيا”.