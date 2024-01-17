في ذكري رحيلها.. زيجات فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - سر انفصالها عن عمر الشريف ورشاقتها وقبلة "صراع فى الوادي"

تحل علينا اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت عن عالمنا عام 2015، والتي تركت لجمهورها إرثًا فنيًا كبيرًا يظل حتي الآن.

اقرأ أيضًا:





فاتن حمامة

ثلاث زيجات لفاتن حمامة سيدة الشاشة العربية

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 حيث تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي 1947، وأسسا معًا شركة إنتاج سينمائية قامت بإنتاج فيلم موعد مع الحياة 1954 وكان هذا الفيلم سبب إطلاق النقاد لقب سيدة الشاشة العربية عليها، وظلّت منذ ذلك اليوم وحتى آخر أعمالها وجه القمر 2000 صاحبة أعلى أجر على صعيد الفنانات، وانتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 1954 وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف.

فاتن حمامة

عمر الشريف محطة هامة فى حياة سيدة الشاشة العربية

وكانت لها محطة هامة مع النجم الراحل عمر الشريف حيث ترجع قصة لقائها بعمر الشريف والذي كان اسمه آنذاك ميشيل شلهوب إلى اعتراضها على مشاركة شكري سرحان البطولة معها في فيلم يوسف شاهين "صراع في الوادي" وقام شاهين بعرض الدور على صديقه وزميل دراسته عمر الشريف حيث كان الشريف زميل دراسته بكلية فيكتوريا بالإسكندرية.

وكان عمر الشريف في ذلك الوقت قد تخرج من الكلية ويعمل في شركات والده بتجارة الخشب فوافقت على الممثل الشاب، وأثناء تصوير هذا الفيلم حدث الطلاق بينها هي وزوجها عز الدين ذو الفقار، حيث كانت مشهورة برفض أي مشهد أو لقطة فيها قبلة ولكن سيناريو الفيلم "صراع في الوادي" كان يحتوي على قبلة بين البطلين، ووسط دهشة الجميع وافقت على اللقطة، وبعد الفيلم أشهر عمر الشريف إسلامه وتزوج منها واستمر زواجهما إلى عام 1974.

فاتن حمامة

سر تدهور علاقتها مع ذي الفقار

تدهورت علاقتها بذي الفقار اكتشفت أن علاقتها معه كانت علاقة تلميذة مبهورة بحب الفن وإنجذبت لأستاذ كبير يكبرها بأعوام عديدة.



فاتن حمامة



الغيرة تقضي على زواج فاتن حمامة وعمر الشريف

كما أنها كانت سعيدة مع عمر الشريف وكانت تعيش في حلم لا تريده أن ينتهي، ولكن الشائعات من جهة وكونها كانت "شديدة الغيرة عليه" مما أدى إلى استحالة استمرار الزواج وبعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد فقط، تزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب عام 1975، وظلت تعيش معه في هدوء حتى وفاتها.

فاتن حمامة

سر رشاقة سيدة الشاشة العربية

كانت لا تتناول السكر إلا قليلا جداً، و إذا رغبت في تناول حلوى اكتفت بقطعة صغيرة فقط، ولأنها لا تفضل تناول الحلوى كثيراً كانت تشرب القهوة والشاى بدون سكر.

وكانت تحرص فاتن حمامة أيضاً على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي ساعدتها على حرق المزيد من السعرات الحرارية وحفاظها على رشاقتها.

فاتن حمامة

كما حرصت فاتن حمامة على أن تظهر بأجمل صورة لذلك كانت ترتدى ما يليق بها من فساتين وبنطلون وبلوزة وكانت تنسق ألوانها، بالإضافة إلى إنها كانت تختار تسريحات الشعر المناسبة لها حيث كانت تميل طوال حياتها لتسريحات الشعر القصير بكافة أنواعه ولعل أبرزها تسريحة "البوب"، والتي كانت تظهر جمال ملامحها وكذلك تسريحة "الجرسون".