شاهد ريناد تثير جدلاً واسعًا بحديثها عن وجهها: صرت اتقرف منه

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريناد الجدل، بعد حديثها عن وجهها بشكل غير لائق.

وقالت ريناد: “أشعر بالاشمئزاز من وجهي، وأشعر بالرغبة في تغييره، حتى أنني أشعر بالضيق عند النظر في المرآة”.

وأضافت: “أشعر بالملل من شكل وجهي، وأريد تغييره، حتى أن صوري لا تتغير أبدًا”.

وأثار حديث ريناد ردود فعل غاضبة من متابعيها، حيث أكدوا أنها تلمح لعملية تجميل قادمة.