أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ريناد الجدل، بعد حديثها عن وجهها بشكل غير لائق.
وقالت ريناد: “أشعر بالاشمئزاز من وجهي، وأشعر بالرغبة في تغييره، حتى أنني أشعر بالضيق عند النظر في المرآة”.
وأضافت: “أشعر بالملل من شكل وجهي، وأريد تغييره، حتى أن صوري لا تتغير أبدًا”.
وأثار حديث ريناد ردود فعل غاضبة من متابعيها، حيث أكدوا أنها تلمح لعملية تجميل قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ريناد تثير جدلاً واسعًا بحديثها عن وجهها: صرت اتقرف منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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