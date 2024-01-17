تيم حسن ينعى والد قصي خولي بكلمات مؤثرة: عشرة سنين طويلة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل السوري تيم حسن والد زميله الممثل السوري قصي خولي، بعد وفاته ليل أمس في مدينة طرطوس غرب سوريا.

وعبر تيم عن حزنه الكبير لرحيل الإعلامي عميد خول والد قصي، من خلال منشور نشر عبر حسابه الرسمي.

وشارك تيم مع متابعيه صورة للراحل، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الله يرحمك عمي ابو قصي ويصبر قلبك قصي الحبيب.. ذكريات كتيرة وعشرة سنين طويلة مابتنسى مع صاحب الحضور الجميل العم والمربي والأستاذ عميد خولي.. حرصك علينا ومحبتك لنا كلنا أصدقاء قصي وسؤالك عنا من وقت دراستنا وعلى طول السنين، مارح انساه ورح تبقى ببالنا وبقلبنا ذكراك الطيبة.. الله يحفظلك والدتكم الغالية واخواتك جلنار وليال ولجين ومحار وكل أحبابك.... البقاء لله".



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