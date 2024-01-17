هذه مستجدات وضع فادي خفاجة الصحي بعد تعرضه لحادث سير مروع

ميرنا وليد - بيروت - في مستجدات الوضع الصحي للممثل المصري فادي خفاجة فقد خرج من المستشفى بعد التأكد من سلامة حالته الصحية كما حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الحادث الذي جرى.
وكان قد تعرض الممثل المصري فادي خفاجة لحادث سير، وذلك خلال إطلالته مباشرةً على حسابه بموقع "تيك توك" أثناء قيادته للسيارة، مع الإشارة أن السيارة انقلبت.
وأعلنت الممثلة المصرية منة جلال عن الأمر، فكتبت على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"يا جماعة اللي يعرف يوصل لفادي خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت بيه وتليفونه فصل".
التحقيقات أوردت أن عجلة القيادة اختلت في يد خفاجة فاصطدمت سيارته بالجزيرة الوسطى في الطريق.
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