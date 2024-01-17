فاتن حمامة| قصة الانطلاق والختام مع ولد السينما الشقي أحمد رمزي

ياسر رشاد - القاهرة - تأتي اليوم الذكرى التاسعة لرحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي امتلكت سجلًا فنيًا بارعًا في السينما والدراما لا زلنا نتمتع بجمالها حتى الآن، أثرت شاشة الفن المصري بأعمال درامية وسينمائية ذهبية، ما زلنا نعيش في ظلالها إلى يومنا هذا.

ثنائيات لا تعرف الزمن بين فاتن حمامة وأحمد رمزي

قدمت فاتن ثنائيات فنية بارزة طوال مسيرتها السينمائية، مع أشهر رجال السينما الذين كانوا يلقبونه بالـ"دنجوان"، التي كانت تعطي للعمل بهجته وتميزه لدى متابعيه، بالإضافة إلى حصوله على علامة تسويقية تضمن نجاحه، وعلى رأسهم "أحمد رمزي، عمر الشريف، أحمد مظهر، محمود ياسين".

وفي البحث في الطيات السينمائية بين فاتن حمامة والولد الشقي أحمد رمزي كما لقبوه صُناع السينما، نجد مصادفة غريبة، فقد وقف أمامها في أول عمل سينمائي له، وختم مسيرته الفنية بمسلسل "وجه القمر 2000 معها أيضًا، والذي كان آخر ظهور فني له.

وفي هذا الصدد نعرض لكم أهم الثنائيات الفنية لـ فاتن حمامة وأحمد رمزي أمام جمهورهما، والتي لا زالت تحتفظ برونقها وحماس مشاهدتها إلى اليوم:

فيلم أيامنا الحلوة 1956 كان أول ظهور سينمائي لـ أحمد رمزي، من بطولة “فاتن حمامة، عبدالحليم حافظ، عمر الشريف، فردوس محمد حسين رياض، عزيزة حلمي، وإخراج يوسف شاهين”.

مشهد من فيلم أيامنا الحلوة

وفي العام، ظهرا سويًا في فيلم "القلب له أحكام"، عام 1956، بمشاركة “عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، عبد الفتاح القصري، زوزو نبيل”، ومن إخراج حلمي حليم.

فيلم القلب له أحكام

وفي 1961 تألقا سينمائيًا في "لا تطفئ الشمس"، مع “شكري سرحان، عقيلة راتب، عماد حمدي، ليلى طاهر، ومن إخراج صلاح أبو سيف”.

مشهد من فيلم لاتطفىء الشمس

بجانب فيلم “لن أعترف”، في العام ذاته مع “ أحمد مظهر، شريفة ماهر، صلاح منصور، نظيم شعراوي”، ومن إخراج كمال الشيخ.

أفيش فيلم لن اعترف

وبعد 4 سنوات جاء فيلم "حكاية العمر كله" عام 1965، مع " فريد الأطرش، ليلي فوزي ، عبد المنعم إبراهيم , مها صبري . قام بالإخراج رؤوف كامل.

فيلم حكاية العمر كله

وكان عام 1979 آخر تعاون سينمائي بينهما في فيلم “حكاية وراء كل باب”، مع “ أحمد مظهر، صفية العمري، جميل راتب”، ومن إخراج سعيد مرزوق.

فيلم حكاية وراء كل باب

وفي 2000 التقت فاتن حمامة مع أحمد رمزي في المحطة الفنية الأخيرة له ولكنها كانت في الدراما من خلال مسلسل “وجه القمر”، واتصفت تلك الثنائية بالاستثنائية، كونها عودة قوية لأحمد رمزي للدراما بعد غياب أكثر من 25 عامًا، ومصاحبتهم لأجمل الوجوه الفنية الشبابية آنذاك، والذين يتربعون الآن على عرش الفن المصري والعربي مثل “ غادة عادل، نيللي كريم، وائل نور، علا غانم”، ومع المشاركة المميزة لـ جميل راتب وحسن حسني".

أجواء مسلسل وجه القمر

رحيل فاتن حمامة

رحلت فاتن حمامة يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر ناهز 83 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة باغتتها مرتين، حيث تعرضت للأولى في المنزل ونقلت فورًا إلة أحد المستشفيات الكبرى للقلب تحت إشراف زوجها الطبيب محمد عبد الوهاب، وعادت لمنزلها بعد أيام من تماثلها للشفاء لكنها عادت الازمة مرة أخرى وتوفيت في الحال.