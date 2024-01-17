رنا سماحة عن أغاني المهرجانات: "لو غنتها مش هتليق عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حلت الفنانة رنا سماحة ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت "رنا" خلال البرنامج عن مشاركتها ببرنامج "ستار أكاديمي"، وغيابها عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، وعن رأيها في أغاني ومطربي المهرجانات، كما تحدثت عن أغاني الراب والسبب وراء نجاح المطرب ويجز في هذا اللون الغنائي.

وعن رأيها في أغاني المهرجانات، فقالت: "طول عمر ذوق الناس مختلف عن بعض طول الوقت بيطلع اكتر من شكل للمزيكا ولكن كان بيبقي دايما في حاجة بتوازي الحاجة اللي موجودة، يعني احنا من قديم الازل بيطلع أشكال جديدة للمزيكا ولكن فيه مزيكا شبابية اللي بيقدمها عمرو دياب وتامر حسني وشيرين وأنغام طول الوقت كانت موجودة وكان بيطلع جنبها حاجات تانية، وعشان مبقاش حد بينتج الأغنية الشبابية فالحاجات التانية بقت اعلى".

واستكملت: "وهل المهرجان دلوقتي نجاحها بقي زي قبل كده؟، لا طبعا، بقي فيه عندك راب وتراب والناس بترقص على أغاني المهرجانات في الأفراح عشان ده بقى شكل المزيكا اللي الناس بقت بتحب ترقص عليه والمشكلة في الصناعة المنظومة الفنية فيها مشكلة كبيرة، وأغاني المهرجانات لو غنتها مش هتليق عليا وجربت عملت حاجة كده كان في فرح اختي ومينفعش اغنى مهرجانات عشان مش شبهي ومش عشان المهرجانات نجحت يبقى كله يغني مهرجانات وانا صوتي بيحكمني أروح فين ومش كل حاجة بتليق على كل الناس".

أضافت: "وهفضل مكملة في طريقي حتى وانا بخسر وبنتج الأغنية وانا عارفة ان مش هيطلع لي منها حاجة في الاخر ويرجع لي اللي صرفته على الأغنية وعندي أمل أن ييجي اليوم اللي موجودة فيه في المكان اللي استحقه، وهفضل أخسر لحد ما أكسب وواثقة من النجاح والفوز حتى لو بعد سنين وهفضل بحاول أجرب وأشتغل على نفسي وهفضل أعمل كل ما في وسعي وأعمل اللي نفسي فيه لحد ما أحققه".

وتابعت: "طول الوقت بيجيلي إحباط وكل يوم بقعد افكر وبعدين وانا معايا اغاني جاهزة ومش عارفة انزلها هل تعلمي ان تكلفة دعاية الاغنية أكتر من تكلفة الاغنية نفسها ومبقتش اشتغل زي الأول والحفلات والافراح قلت كتير عن الأول ودلوقتي بقي في نوعين متصدرين جميع الحفلات والأفراح في مصر ايما ميجا ستار أو مهرجانات أو راب واي حد ممكن يراب".

وعن رأيها في "ويجز" كأحد أبرز مطربي الراب خلال الفترة الماضية، فقالت: "بيقول كلام مش مفهوم حطيلي جملة مفيدة والملايين اللي بيحضروا حفلاته مبيبقوش فاهمين وهو مش فاهم بس هو ذكي وجيبي اي جملة من أغاني ويجز وقولي لي معناها ايه وهو خلق قاموس خاص بيه هو وبدندن وبحب أغانيه والبخت يمكن أكتر أغنية فهمتها ومقدرش أنكر نجاحه وهو الأعلى إيرادات في حفلات مصر".