جورج كلوني : "أستمتع بالإخراج أكثر من التمثيل "

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم العالمي جورج كلوني بصراحة عن سبب متعة الإخراج أكثر من التمثيل، واعترف كلوني أنه عندما يتعلق الأمر بالإخراج مقارنة بالتمثيل، فإن الأمر أكثر متعة، ولديك قدر أكبر من التحكم، وقال مازحاً : "أستطيع أن أقودهم وليس من الضروري أن أتعلم كيفية التجديف".



وأضاف : "من الممتع أن تأتي في الصباح ومن الممتع أن تكتب سيناريو ثم تطلب من شخص ما أن يبني موقعًا كتبته، إنه كذلك بالفعل."

في حين لعب كلوني دور البطولة في عشرات المشاريع، بما في ذلك Ticket to Paradise، وUp in the Air، وMichael Clayton، وOcean's Eleven، وER، فقد قام أيضًا بإخراج عدد قليل من الأفلام طوال حياته المهنية مثل The Tender Bar، وThe Midnight Sky، وSuburbicon و فكره مارس.

وقال للمنفذ: "مع تقدمك في السن، تحتاج إلى القيام بأشياء أخرى". "لا يمكنك فعل شيء واحد فقط. أنا محظوظ لأنني أبلغ من العمر 62 عامًا، وأتمكن من القيام بالأشياء التي أحبها، والكثير من الناس لا يفهمون ذلك.

وتابع كلوني: "أنا أدرك ذلك جيدًا، وأحتفل به لأنه، كما تعلمون، إذا لم أستمتع، أعتقد أن الناس سيكونون غاضبين حقًا. إذا نظروا إلى حياتي، ستقول لهم: إذا لم تستمتعوا بذلك، فأنتم تعلمون، فمن يدري».

لكن لا يتعين على المعجبين القلق بشأن عدم رؤية الممثل على الشاشة الكبيرة مرة أخرى، حيث من المقرر أن يلعب دور البطولة إلى جانب براد بيت في فيلم Wolfs، وهو فيلم للكاتب والمخرج جون واتس.

وقال كلوني قبل أن يمزح بتعبير جامد: "ما زلت أحب التمثيل، أستمتع به. لقد قمت للتو بتصوير فيلم مع براد بيت، إنه ممثل صاعد".

يُعرض حاليًا فيلم كلوني The Boys in the Boat، المستوحى من رحلة فريق التجديف التابع لجامعة واشنطن للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد برلين عام 1936، في دور العرض.